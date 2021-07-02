В Красноярске сняли с маршрута 50 автобусов и троллейбусов за нарушение масочного режима в июне

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В Красноярске пандемия коронавируса в самом разгаре, масочный режим обязателен и никто его не отменял. Но многие жители города считают иначе, поэтому в общественном транспорте принципиально не носят маски, несмотря на постоянно увеличивающееся количество заболевших ковидом.

Как сообщают в администрации краевой столицы, только за июнь составлено 17 административных протоколов на пассажиров и экипажи маршрутов. Также с линии было снято 50 автобусов и троллейбусов за несоблюдение превентивных мер. Всего за месяц специалисты провели 39 рейдов и проинспектировали 263 транспортных средства.

По сравнению с первой половиной июня, как отмечает департамент транспорта, количество ответственных пассажиров, соблюдающих масочный режим, за последние две недели выросло. Но, к сожалению, увеличились и конфликты с экипажами транспорта – многие просто отказываются надевать средства защиты.

В таком случае, согласно инструкции, транспортное средство останавливают до прибытия сотрудников полиции. Такие простои – это не только финансовые потери транспортных предприятий, но и серьезные неудобства для многих горожан – тех, кто не смог добраться до пункта назначения, и тех, кто ожидал автобус на остановке.

Напомним, что нарушителям масочного режима грозят административные штрафы до 30 тысяч рублей.