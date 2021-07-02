«Полюс» подписал соглашение о сотрудничестве с Сибирским федеральным университетом

«Полюс» и Сибирский федеральный университет (СФУ) подписали соглашение о сотрудничестве. Документ закрепил уже сложившиеся практики взаимодействия в области образования, трудоустройства, информационных технологий, формирования благоприятной отраслевой среды и подтвердил заинтересованность в развитии новых совместных проектов.

Соглашение предусматривает сотрудничество в таких областях, как довузовская подготовка и профориентация школьников, практики студентов на предприятиях компании и содействие их дальнейшему трудоустройству, обучение сотрудников «Полюса» и привлечение научного потенциала университета для решения производственных задач компании.

Павел Грачев, генеральный директор ПАО «Полюс»:

«Полюс» и СФУ сегодня сотрудничают по ряду направлений. Это наш опорный ВУЗ в Красноярском крае, многие выпускники университета успешно работают в компании.

Из наших последних совместных инициатив - создание актуальных матриц профессиональных стандартов, разработка учебных материалов для подготовки рабочих, проект «Драйвер» - подготовка водителей большегрузной техники. «Полюс» также всегда рад делиться с сотрудниками СФУ лучшими практиками и уникальной профессиональной экспертизой, помогая быть в курсе актуальных трендов и инноваций.

Подписание соглашения будет способствовать дальнейшему укреплению нашего сотрудничества с университетом

Максим Румянцев, ректор Сибирского федерального университета:

СФУ и «Полюс» связывает интенсивная совместная работа. Новое соглашение закрепляет наше стратегическое партнёрство, позволяя обеспечить развитие уже реализуемых проектов и намечая перспективные направления сотрудничества. В отличие от раннее подписанного документа данное соглашение не носит рамочный характер, его можно назвать «рабочим» - в нем детально прописаны действия сторон, вплоть до наименования образовательных программ по корпоративной магистратуре и проработке возможности ускоренного получения высшего образования по направлению «Горное дело». Сочетание ресурсов университета и компании - это новое качество подготовки специалистов и научно-исследовательской работы в интересах бизнеса.