Красноярские пожарные стали лучшими в Сибири

Фотто: МЧС

Пожарные из Красноярского края стали лучшими в Сибири – такое почетное звание специалисты получили выиграв межрегиональные соревнованиях Главных управлений МЧС России по пожарно-спасательному спорту. Как сообщают в ведомстве, теперь красноярцы будут представлять федеральный округ на всероссийском чемпионате.

Пожарные отмечают, что бороться за победу было довольно непросто, ведь соперники были отлично подготовлены. Задания на соревнованиях были похожи на то, с чем сталкивается пожарный каждый день на службе. В индивидуальных состязаниях красноярцы испытали некие трудности, но в командном зачете все прошло отлично.

Состязания продолжались 4 дня, за это время команды из 10 регионов преодолели полосу с препятствиями, пожарную эстафету, боевое развёртывание и многое другое. Всероссийский этап, где Сибирь будут представлять красноярцы, пройдет в июле 2021 года, в Екатеринбурге.