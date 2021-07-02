Уровень воды в красноярском Енисее вновь поднялся Фото: Мария ЛЕНЦ

На 7 часов утра 2 июля 2021 года уровень воды в акватории Енисея в Красноярске составляет 331 сантиметр. После ощутимого спада, он вновь увеличился, но незначительно – на 1,4 сантиметра.

Сброс воды на Красноярской ГЭС продолжается. На утро 2 июля он составляет 5 120 кубометров в секунду. Специалисты главного управления ГО, ЧС и ПБ, а также ЕДДС продолжают мониторинг паводковой ситуации в Красноярске.

Зона подтоплений значительно сократилась. Если еще 1 июля было подтоплено 8 участков, то сейчас таких территорий осталось лишь 4. Со списком можно ознакомиться здесь.

- Администрацией города организовано оперативное реагирование дежурных служб в условиях возможного подтопления территорий и выделение техники для своевременной откачки воды с проблемных участков. Ведется информирование руководителей организаций, находящихся в береговой полосе, компаний, управляющих жилым фондом, собственников жилых домов об угрозе подтопления, - сообщает пресс-служба мэрии Красноярска.