В Ленинском и Кировском районах Красноярска не будут масштабно отключать холодную воду со 2 по 4 июля

Этим летом в Ленинском и Кировском районах Красноярска не будут производиться масштабные отключения холодной воды, запланированные со 2 по 4 июля. Как сообщают в администрации города, ограничения подачи воды будут локальными, несмотря замена запорной арматуры на сетях холодного водоснабжения.

Также электрики КрасКом частично обесточили водозабор острова Нижне-Атамановский и выполнили плановые работы по подготовке к зиме электротехнического оборудования без отключения холодной воды на правобережье. Чтобы отключение насосного оборудования прошло незамеченным для горожан, специалисты предварительно собрали на этом водозаборном сооружении резервную схему электроснабжения.

Но Свердловскому району повезло меньше, на этой территории все же запланированы массовые отключения холодной воды. 2 июля специалисты будут менять четыре аварийные задвижки на магистральных трубопроводах, поэтому холодное водоснабжение будет приостановлено с 09.00 до 19.00.

Воды не будет:

- ул. Матросова, 1, 1а, 3, 5, 5а, 5б;

- пр. имени газеты «Красноярский рабочий», 189, 191, 191а, 193, 193а, 195, 197, 199;

- ул. Кольцевая, 1, 1Б, 3, 5, 7, 9, 11, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30.

Для красноярцев организован подвоз питьевой воды:

- Матросова, 5а-5б - с 13.00 до13.30

- Матросова, 1-3 - с 13.30 до14.00

- пр. имени газеты «Красноярский рабочий», 193 - с 14.00 до 14.30

- Кольцевая, 9-11 - с 14.30 до15.00

- Кольцевая, 5-7 - с 15.00 до 15.30

- Кольцевая, 22-24 - с 13.00 до 13.30

- Кольцевая, 26-28 - с 13.30 до 14.00

- пр. имени газеты «Красноярский рабочий», 189-191 - с 14.00 до 14.30

- пр. имени газеты «Красноярский рабочий», 195-197 - с 14.30 до 15.00

- пр. имени газеты «Красноярский рабочий», 199 - с 15.00 до 15.30