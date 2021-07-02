В отношении турагента, отправившего красноярцев отдыхать за границу с положительным тестом на ковид, заведено дело

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Административное дело заведено в отношении красноярского директора турагенства, после того как она похвасталась в социальных сетях, что отправила туристов за границу с положительным тестом на ковид. Как сообщают в МВД, полиция усмотрела в её действиях признаки состава административного правонарушения.

Дело заведено по статье «Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан». Теперь турагенту грозит большой штраф до 500 000 рублей.

Напомним, что директор красноярской франшизы одного из федеральных туроператоров Екатерина Семенова отправляла клиентов в Египет. Но результат тестирования на COVID внезапно разрушил все их планы – ПЦР-исследование показало наличие коронавируса. Семенова посоветовала клиентам «искупаться» в медикаменте и пересдать тест. По рассказам турагента, её путешественники так и поступили. Вуаля – повторное тестирование не показало наличие ковида. Туристы отправились на моря, а Екатерина – в инстаграм, чтобы похвастаться успехом.