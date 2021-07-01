В Красноярске за нарушение масочного режима в июне составлен 431 протокол

Соблюдение масочного режима обязательно в общественных местах Фото: Мария ЛЕНЦ

С 1 по 30 июня специалисты администрации, сотрудники полиции и Росгвардии проверяли соблюдение масочного режима в торговых объектах, на остановочных пунктах и на предприятиях общественного питания. В ходе рейдов рабочие группы составили 431 протокол.

Специалисты проинспектировали 2015 объектов, из них 1564 объекта торговли, 60 предприятий общественного питания и 391 остановочный пункт. На 645 объектах выявлены нарушения. Участники рейдов провели около 1500 бесед с горожанами.

Проверки по соблюдению противовирусных мер проводятся ежедневно и будут продолжаться до снятия всех ограничений.

Напомним, что для нарушителей предусмотрена административная ответственность: штрафы для граждан – до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – до 300 тысяч.

Отметим, в городе продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. В Красноярске работают восемь внебольничных пунктов вакцинации.

- ТРЦ «Планета» (ул. 9 мая, 77, второй этаж, рядом с парком развлечений «Космик») – ежедневно, кроме понедельника, с 10.00 до 20.00.

- Железнодорожный вокзал (ул. 30 июля, 1, медпункт на первом этаже главного здания) – круглосуточно.

- Гипермаркет «Леруа Мерлен» (ул. 9 Мая, 77, стр. 1, около внутреннего входа из ТРЦ «Планета») – ежедневно с 08.00 до 22.00

- ТЦ «Изумрудный город» (ул. Телевизорная, 1 , стр. 4) – ежедневно, кроме понедельника, с 09.00 до 20.00

- Парк флоры и фауны «Роев Ручей» (ул. Свердловская, 293) – с 12.00 до 19.00, кроме понедельника и вторника.

- ТЦ «Атмосфера дома» (ул. Вавилова, 1, стр. 39) - ежедневно с 10.00 до 20.00.

- ТЦ «Зеленый» (ул. Мужества, 10) – ежедневно, кроме понедельника, с 08.00 до 20.00

- ТЦ «Красноярье» (проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 120) – ежедневно, кроме понедельника, с 10.00 до 20.00

Предварительная запись на вакцинацию на внебольничных пунктах не нужна. По предварительной записи поставить прививку можно в любой поликлинике города. Для вакцинации при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

Важно: вторую прививку нужно будет поставить в том месте через 21 день!