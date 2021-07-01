В Красноярске любовный треугольник кончился поножовщиной Фото: Мария ЛЕНЦ

Все случилось в ночь с 22 на 23 апреля 2021 года в одном из общежитий Октябрьского района Красноярска. 38-летний красноярец пришел домой к бывшей сожительнице, которая жила с мужчиной.

Целью мужчины были разборки с женщиной, но, вместо выяснения отношений, вся троица решила устроить застолье. Но выпив лишнего, между собутыльниками возник конфликт.

- В ходе совместного употребления алкогольных напитков между обвиняемым, женщиной и ее подлинным сожителем возникла ссора из-за того, что гость увел бывшую сожительницу в другую комнату для разговора. В ходе конфликта обвиняемый, решив заступиться за женщину, взял нож и нанес потерпевшему несколько ударов в область передней и задней поверхности грудной клетки и живота. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия, - рапортуют в СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Обвиняемого задержали и завели в его отношении уголовное дело по статье «убийство». Дело уже передано в суд. Мужчина во всем признался и раскаялся.