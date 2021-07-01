Погода в Красноярске на 2 июля 2021: ожидается потепление до +23 и облачность Фото: ИВАНОВА Диана

Пятница обещает быть умеренно теплой, однако без уже привычных осадков все равно не обойдется. Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на 2 июля 2021.

Так, по данным гидрометцентра, 2 июля 2021 года, в Красноярске ожидается небольшое потепление – до +23 градусов. При этом погода останется пасмурной, но на этот раз без дождей. Вероятность осадков – 0%. Ветра же не будет полностью, синоптики обещают штиль.

Ночью же похолодает до +14 градусов. Дождей не предвидится, ожидается облачность. Ветер же немного напомнит о себе. Порывы составят – до 1-2 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня – около 734-736 мм рт.ст.

Прогноз Яндекс. Погоды несколько отличается от коллег. Днем синоптики ожидаются солнце без облаков и тепло – до +23 градусов. Сила ветра составит около 2 метров в секунду. Теплая и солнечная погода сохранится до вечера.

Ночью же похолодает +13, будет пасмурно, но без осадков. Зато ослабнет ветер – до 1 метра в секунду. Атмосферное давление около 733-735 мм рт.ст.