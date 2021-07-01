Сильнее всего в Красноярском крае за неделю подорожала капуста, а подешевели яйца

Вечный спор, что выгоднее: покупать или выращивать самим Фото: Мария ЛЕНЦ

Статистики проанализировали цены на продукты по Красноярскому краю и подготовили еженедельный мониторинг цен на продукты. Странно, что с началосм сезона свежих овощей и фруктов стоимость на них не падает, а, наоборот, растет. Так, за период с 21 по 28 июня в крае повысился ценник на овощи. Наиболее ощутимая разница - на свежую белокочанную капусту. Сейчас цена составляет 49,56 рублей за килограмм, что превышает предыдущий ценник на 7,72 рубля (+ 18,45%). На втором месте по росту стоимости оказалась морковь. Средняя цена - 91,97 рублей за кг, это больше на 4,56 рубля (повышение составило 5,22%). Картофель оказался на третьем месте. На настоящий момент цена составляет 68,35 рублей за килограмм. Это плюс 2,63 рубля (+4%).

Но есть и хорошие новости. Некоторые товары, напротив, сбавили в цене. Куриные яйца оказались лидерами в этом списке. За десяток теперь нужно будет отдавать меньше на 4,53 рубля (понижение цены составило 6,68%). Сейчас их цена составляет 63,30 рубля. Свежие огурцы также упали в цене на 6,80 рублей (- 4,63%), теперь они стоят 139,92 рублей за килограмм. На третьем месте сливочное масло. Теперь килограмм стоит 648,75 рублей, что на 22,19 рубля (3,31%) ниже прежней цены.