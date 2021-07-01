За сутки еще 268 человек заразились коронавирусом в Красноярском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 268 человек. За все время в регионе зафиксировано 77 900 случаев заражения COVID-19.

Продолжается прирост случаев выздоровления, он чуть больше, чем день назад. За сутки вылечились от коронавируса 102 человека. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 70 402 пациента.

Число летальных случаев от ковида остается примерно на одном уровне. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 9 человек. Общей сложности от болезни скончались 3960 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 25 137 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 2 614 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 1211. Проведено тестов на коронавирус всего 2 927 629, из них за последние сутки 12 877, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.