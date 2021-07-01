В Назарово в Красноярском крае пришла «большая вода»

Вечером 30 июня в Назарово прошел ливень, из-за чего вся центральная часть города ушла под воду Фото: Мария ЛЕНЦ

Не только Красноярск, но и другие населенные пункты в крае порой страдают от проливных дождей. Вечером 30 июня в Назарово прошел ливень, из-за чего вся центральная часть города ушла под воду. Затопленными оказались центральная площадь (к слову, она была реконструирована всего несколько лет назад по программе «Формирование комфортной городской среды»), дороги по улицам Арбузова и Карла Маркса. Пешеходы оказались по колено в воде, а у машин не видно колес.

В некоторых участках отключили электричество – к счастью, его быстро восстановили. «площадь плавает, - пишет народ в соцсетях. – «Я такого не видел ни разу. Машины поплыли. Бездарная администрация». Другие возражают: стихия есть стихия, могло быть и хуже.

Пока, по прогнозам синоптиков, здесь сильных дождей в ближайшее время не ожидается.