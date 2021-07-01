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Экономика1 июля 2021 11:24

В Красноярском крае пропал мужчина с усами и волосами с проседью

Он перестал выходить на связь с близкими 26 июня
Дарья ЛАВРИНЕНКО
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Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям в Красноярском крае просит помощи в розыске 60-летнего жителя Канска, - соответствующий пост появился в социальных сетях. Пропавшего зовут Емельянов Юрий Сергеевич, последний раз его видели 36 июня, и тех пор – и одной весточки, телефон не отвечает. Напомним, живет мужчина в Канске, его адрес - ул. Кооперации, дом 11.

Приметы : На вид около 60 лет; рост 170 см; среднего телосложения; глаза карие; короткие черные с сединой волосы; носит усы, - говорят волонтеры, которые просят о помощи. - Приметы в одежде не установлены.

ВАЖНО!

Куда звонить, если вы что-либо знаете:

8(391)614-20-01 — полиция, г. Канск

8-950-99-66-066 — волонтерская служба, телефон работает круглосуточно.