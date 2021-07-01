В Якутске самолёт приземлился с повреждённым фюзеляжем

Фото: instagram.com/yakutiaairlines/

1 июля самолёт Boeing 737-700 авиакомпании «Якутия» совершал перелёт по маршруту Краснодар – Новосибирск – Якутск. После штатной посадки в аэропорту Якутска у самолёта обнаружили повреждения фюзеляжа.

Предварительно сотрудники аэропорта сообщают, что причиной поломки негерметичных частей корпуса стало покрытие взлетно-посадочной полосы аэропорта. Уже создана комиссия по расследованию данного события.

Из-за ремонтных работ посадочной полосы в аэропорту и ограничений её длины теперь рейсы совершают три самолёта Boeing 737-700 и три Dash Q-300.

Пассажирам следует обратить внимание на расписание рейсов, так как по техническим причинам возможен сбой. Таким образом, рейсы Якутск – Владивосток, Якутск – Иркутск, Якутск – Санкт-Петербург, Якутск – Москва, Якутск – Хабаровск будут выполняться с задержками.

Обо всех изменениях во времени вылетов можно узнать по телефону авиакомпании «Якутия» 8-(800)-700-21-90 или на сайте аэропорта Якутска.