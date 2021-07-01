Около двух тысяч кубометров мусора вывезли в Свердловском районе Красноярска

Фото: мэрия Красноярска

Территорию Свердловского района продолжают очищать от отходов. Этим занимается подрядная организация «Бакмэн». Как сообщает пресс-служба мэрии, за предыдущие шесть месяцев бригада убрала уже десять крупных свалок и порядка двадцати мелких – это 1900 кубометров мусора.

Кроме сбора и вывоза мусора подрядчик выравнивает рельеф и отсыпает участок грунтом. Наибольшее количество свалок убрали с улиц Полтавская, Складская, Базайская и Саянская. Также на прошлой неделе ликвидировали 400 кубометров мусора около СНТ «Заря».

Большие скопления отходов убирает сама организация, но есть участки, где объемы небольшие. Здесь на помощь приходит мобильная бригада Свердловского района. Её создали по инициативе мэра Красноярска Сергея Ерёмина. Она убирает территории, которые не закреплены за городскими службами или управляющими организациями. В состав этого десанта входит всего три человека. За шесть месяцев они уже убрали больше двадцати свалок.

Администрация города напоминает, что за организацию несанкционированных свалок предусмотрен штраф: физическим лицам от 1 до 4 тысяч рублей, юридическим лицам от 30 до 200 тысяч рублей. Сообщить о нарушениях можно в отдел по жизнеобеспечению и благоустройству по телефону: 261-42-15.