Богучанская ГЭС вошла в число лучших энергопредприятий Красноярского края по итогам 2020 года

Богучанская ГЭС Фото: ИВАНОВА Диана

Богучанская ГЭС стала призером конкурса «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства». Конкурс ежегодно проводится министерством экономики и регионального развития.

Его цель – привлечь внимание руководителей местного самоуправления и организаций к решению социально-трудовых вопросов; развитие и совершенствование системы социального партнерства на уровне городов и районов края, а также в организациях, независимо от формы собственности и отраслевой принадлежности. Победителей определяли по нескольким критериям: динамика среднемесячной заработной платы; расходы предприятия на оздоровление работников (оплата путевок, проезда к месту отдыха); затраты на улучшение жилищных условий работников, мероприятия по улучшению условий и охраны труда, переподготовка и повышение квалификации кадров.

АО «Богучанская ГЭС» заняло 3 место среди предприятий энергетики в номинации «Организация Красноярского края высокой социальной эффективности и лучших достижений в сфере развития социального партнерства».

На БоГЭС действует система непрерывного повышения квалификации сотрудников, пропагандируется здоровый образ жизни, формируются и развиваются корпоративные традиции, в том числе волонтерства. Сотрудникам станции компенсируют расходы на санаторно-курортное оздоровление и лечение, дорогу к месту отдыха и обратно.

В январе 2021 года генеральный директор предприятия, как представитель работодателя, и председатель первичной профсоюзной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» Богучанской ГЭС, как представитель трудового коллектива подписали новую редакцию коллективного договора АО «Богучанская ГЭС» на 2021 – 2023 годы. В договоре существенно расширены социальные гарантии для сотрудников станции. Так, например, с 1 января каждого года заработная плата будет индексироваться на индекс потребительских цен. Также в договоре появился пункт, по которому будут выделяться деньги на новогодние мероприятия. А на спортивные и культурные предприятие будет направлять по 0,15% от фонда оплаты труда каждый месяц.