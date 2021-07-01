Житель Красноярска «заминировал» больницу в Кировском районе Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске снова поступают звонки о минировании зданий. В этот раз полицейские задержали мужчину, подозреваемого в ложном сообщении о теракте в больнице.

Вечером 30 июня в дежурную часть позвонил неизвестный и сообщил, что медицинское учреждение в Кировском районе заминировано.

На место незамедлительно отправились сотрудники уголовного розыска. Здание оперативно проверили, но никаких предметов, которые были бы опасны для жизни и здоровья окружающих, не нашли. Полицейским удалось задержать «шутника». Им оказался 46-летний житель Красноярска.

Выяснялось, что вечером он позвонил в скорую помощь, так как его знакомой стало плохо. Однако после этого, он позвонил в экстренную службу и рассказал о минировании больницы. Его хулиганские побуждения неизвестны.

Как сообщили в МВД по Красноярскому краю по факту случившегося заведено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Теперь мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. Ведётся следствие.