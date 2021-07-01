Главу Березовского района оштрафовали за нерасторопность при обеспечении жильем детей-сирот Фото: Мария ЛЕНЦ

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, в 2020 году Березовскому району перечислили субвенцию из регионального бюджета. Деньги должны были пойти на предоставление жилья трем детям-сиротам. Дедлайн муниципалитету объявили – до 31 декабря 2021 года.

Однако, что-то пошло не так, и вместо трех жилых помещений, администрация приобрела лишь одно. Эти фактом заинтересовались в местной прокуратуре. В итоге главу Березовского района оштрафовали:

- Прокуратура в муниципалитет внесла представление, по постановлению прокурора его глава привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП РФ (нарушение получателем средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты, условий предоставления межбюджетных трансфертов) в виде штрафа, - сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.