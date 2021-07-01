«Ростелеком» охватил оптической сетью жилые районы в Зеленогорске Красноярского края

Фото: ЕГОРОВА Ирина

Еще 813 домохозяйств в районах Орловка и Овражный города Зеленогорска Красноярского края получили доступ к быстрому и надежному интернету. «Ростелеком» построил оптическую сеть по технологии GPON (GigabitPassiveOpticalNetworks): проложено 7,5 км магистрального и 14,5 км распределительного кабеля.

Эксплуатировать оптическую сеть в Зеленогорске «Ростелеком» начал в 2010 году.Город, имеющий статус закрытого административно-территориального образования, обеспечен современной телекоммуникационнойсвязью. С учетом вновь охваченных территорий общий потенциальный объем абонентской базы превышает 25 тысяч домохозяйств.

Фото: ЕГОРОВА Ирина

«Благодаря оптической сети жителичастных домов могут подключить комплекс услуг от“Ростелекома” — интернет на скорости до 100Мбит/с, интерактивное ТВ и цифровой сервис Wink, видеонаблюдение, IP-телефонию.При этом все сервисы способны работать одновременно и без сбоев.Подключить услугиможно не выходя из дома, оставив заявку на сайте или позвонив в службу поддержки. По согласованию с клиентом наши специалисты проведут монтажные работы. В течение всего срока обслуживаниябудет обеспечена круглосуточная техническая поддержка абонента», — пояснилазаместитель директора Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» — директор по работе с массовым сегментомНаталья Баженова.

Клиенты, которым необходима более высокая скорость интернета,например, для онлайн-игр, могут подключить специальный тариф «Игровой». Скорость соединенияв рамках тарифа достигает 300 Мбит/с. Цифровой сервис для гейминга предлагает уникальные преимущества в популярных играх от Wargaming, MY.GAMES и 4game.Получить подробную информацию об услугах «Ростелекома» можно на сайте или по телефону 8 800 100 0 800 (звонок бесплатный).