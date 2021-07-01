Житель Красноярска украл у соседки варенье и консервы, пока она лежала в больнице Фото: Мария ЛЕНЦ

Как сообщает пресс-служба МВД по краю, в полицию обратилась красноярка, которая заявила, что ее обокрали. Женщины не было дома несколько дней, когда же она вернулась, то обнаружила, что кто-то обчистил ее холодильник. Причем, перед своим уходом, она запирала квартиру на ключ, а повреждений на замке не было.

Оказалось, что продукты украл 31-летний сосед красноярки, который ранее уже был судим. Молодой человек нашел ключ от квартиры рядом с дверью и решил воспользоваться им.

Зная, что хозяйка квартиры отлучилась на лечение, он открыл дверь и украл бытовую технику, консервы, варенье и подсолнечное масло. Сумма ущерба составила около 7 тысяч рублей. После задержания красноярец частично возместил потери.

- Свердловский районный суд г. Красноярска рассмотрев материалы уголовного дела, расследованного следственным отделом № 6 СУ МУ МВД России «Красноярское», по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража», вынес мужчине приговор в виде 1 года 6 месяцев условно, - сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю.