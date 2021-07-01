В Красноярске два человека погибли при пожаре в частном доме Фото: Мария ЛЕНЦ

Трагедия произошла в частном секторе поселка Торгашино, что в Свердловском районе Красноярска, по адресу улица Бодрая, 6. Как сообщает пресс-службе МЧС, сообщение о пожаре в частном жилом доме поступило в ведомство в 04:07 часов 1 июля 2021 года.

Фото: МЧС по Красноярскому краю

Прибывшие пожарные увидели, что горит одноэтажный брусовый дом и надворные постройки и тут принялись тушить огонь. Локализовать возгорание удалось довольно быстро - в 04:29 часов, площадь составила 40 квадратных метров.

Без жертв, к сожалению, не обошлось. В огне погибли два человека, оба взрослые. По данным регионального МЧС, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Фото: МЧС по Красноярскому краю

- К реагированию на вызов привлечено 25 человек и 9 единиц техники, в том числе от МЧС России – 14 человек и 5 единиц техники. Пожар ликвидирован в 07:43 часов, - добавили в пресс-службе МЧС по Красноярскому краю.