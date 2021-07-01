В Красноярском крае задержали пилотов вертолета, летавших без разрешения

Фото: Западно-Сибирский СУ СК на транспорте

Инцидент произошел еще 26 июня текущего года. В Красноярске двое мужчин, умеющие пилотировать, взяли вертолет Ми-2 и полетели на север края – по направлению Норильска, сообщает пресс-служба Западно-Сибирского СУТ СК.

По пути в вертолете начало кончаться топливо, и пилоты решили сесть на дозаправку у поселка Туруханск. Там их уже ждали правоохранители, которые и задержали летчиков. Оказалось, что оба мужчины не имели разрешения на полет. К слову, они вообще не имели никаких летных документов на подобную деятельность.

Теперь следователям предстоит выяснить, где красноярцы взяли воздушное судно и зачем решили полететь через весь Красноярский край – на самый север региона.

- В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - добавили в транспортном следкоме.