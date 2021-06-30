Жителя Хакасии приговорили к условному сроку за избиение 6-летнего пасынка

Приговор суда уже вступил в законную силу Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хакасии состоялся суд над мамой и отчимом 6-летнего мальчика, обвиняемых в истязании малыша. Дикая история произошла еще в 2020 году, мальчик попал в свою семью всего на 18 дней и пережил самый настоящий «ад». Как сообщает Следственный комитет, мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы условно, а родительнице назначили реальный срок – 3 года и 4 месяца. Правда женщина получила отсрочку, она не отправится в колонию, пока её младшему ребенку не исполнится 14 лет.

6-летний мальчишка практически с самого рождения жил с бабушкой, мама не особо хотела заниматься воспитанием ребенка и вела загульный образ жизни. Но когда женщина все-таки взялась за ум, то было принято решение отправить ребенка погостить к матери. Тогда никто даже не подозревал, чем это обернется.

Малыш отправился к матери 11 марта, а 29 в гости приехала бабушка. То, что она увидела – повергло её в шок. Ребенок бросился ей навстречу в истерике и попросил забрать его поскорее с собой. Бабушка ужаснулась: он сильно исхудал, под глазами темные круги. На руках, ногах, ягодицах синяки, от уже старых «цветущих» до совсем свежих.

Избивали мальчишку за любую провинность, да и не только. Чаще всего за то, что путал буквы алфавита. Мать поставила перед собой цель – научить его читать, во что бы то ни стало, и ее страшно бесило, когда он путался (больше – от страха, а не потому, что не знал эти самые буквы).

Женщина забрала ребенка из «семьи» и решила разбираться с истязателями при помощи полиции. Написала заявление, зафиксировала побои, а затем занялась психологическим здоровьем ребенка. В Следственном комитете завели уголовное дело на родителей по статье «истязание несовершеннолетнего, совершенное группой лиц, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

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