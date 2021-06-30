В Красноярском крае прокуратура организовала проверку в детских лагерях, где нашли коронавирус

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае прокуратура организовала проверку в детских лагерях «Орбита» и «Горный», после того как там нашли двух заболевших ковидом.

Как сообщает ведомство, в ходе проверки будут установлены причины и условия произошедших заболеваний, а также дана оценка полноты выполнения должностными лицами организаций противоэпидемических мероприятий, требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации отдыха и оздоровления детей.

Напомним, что коронавирус добрался до детских лагерей Красноярского края в Железногорске. Так, в двух летних организациях Железногорска «Орбита» и «Горный» было зафиксировано два случая заражения ковидом. В «Горном» инфекцию обнаружили у ребенка, а в «Орбите» у одного из вожатых. Эту информацию корреспонденту «Комсомольской правды» подтвердили в дирекции обоих учреждений.

Сейчас детей из двух ДОЛов, контактировавших с зараженными, отправили по домам на карантин – всего уехало 60 детей. Также смены в обоих лагерях покинули несколько сотрудников. Оставшихся отдыхать и работать красноярцев, как и прежде, внимательно контролирует медицинский персонал – обязательная термометрия несколько раз в день и постоянное соблюдение превентивных мер.