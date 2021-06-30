Голого жителя Красноярска, бегавшего по автодорогам правого берега, сбил грузовик

Мужчина был передан скорой помощи сотрудниками ГИБДД Фото: Мария ЛЕНЦ

На правом берегу Красноярска очевидцы заметили обнаженного мужчину, хаотично бегавшего по проезжей части. На жителе краевой столицы абсолютно не было вещей, а прохожие отмечали его неадекватное поведение.

В определенный момент мужчину сбил грузовик. Судя по видео с наружных камер наблюдения, опубликованного в «ЧП Красноярск», на него это не произвело никакого впечатления. К нему на помощь пришли водители мимо проезжавших авто, но он полежал на асфальте какое-то время, а затем вновь начал носиться по дороге и даже прыгать на проезжающие мимо автомобили.

Далее ему в голову взбрело прокатиться на трамвае, но почему-то он решил из него выйти и бегать дальше.

Смотреть видеосюжет Обнаженного мужчину сбил грузовик на правом берегу Красноярска Видео: ЧП Красноярск

В МВД сообщили, что мужчину остановили сотрудники ГИБДД, приехавшие на место ДТП. Они передали голого жителя Красноярска сотрудникам скорой помощи. Пострадал ли мужчина в результате аварии, пока остается неизвестным.

В соцсетях жители предположили, что у «голенького неадеквата, либо не все в порядке с головой, либо с наркотическими веществами».