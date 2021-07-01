Погода в Красноярске на 1 июля 2021: ожидается похолодание до +20 градусов и небольшой дождь Фото: Мария ЛЕНЦ

Четверг и одновременно первый день июля обещает быть умеренно теплым, однако без уже привычных осадков все равно не обойдется. Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на 1 июля 2021.

Так, по данным гидрометцентра, 1 июля 2021 года, в Красноярске ожидается небольшой похолодание – до +20-21 градуса. При этом погода останется пасмурной, а временами будет идти дождь. Вероятность осадков – 64%. Сила ветра составит около 3-7 метров в секунду.

Ночью же похолодает до +11 градусов. Дожди прекратятся, ожидается облачность с прояснениями. Ветер же немного стихнет – до 2-5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня – около 736 мм рт.ст.

Прогноз Яндекс. Новостей мало чем отличается от коллег. Днем синоптики ожидаются дожди и тепло – до +20 градусов. Сила ветра составит около 3-4 метров в секунду. Теплая и дождливая погода сохранится до вечера.

Ночью же похолодает +10, а дожди ослабнутся. Зато ослабнет ветер – до 1 метра в секунду. Атмосферное давление около 741-743 мм рт.ст.