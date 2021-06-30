За сутки еще 249 человек заразились коронавирусом в Красноярском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 249 человек. За все время в регионе зафиксировано 77 632 случая заражения COVID-19.

Продолжается прирост случаев выздоровления, он чуть меньше, чем день назад. За сутки вылечились от коронавируса 100 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 70 300 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается примерно на одном уровне. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 8 человек. Общей сложности от болезни скончались 3951 красноярца.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 23 734 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 2 531 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 1202. Проведено тестов на коронавирус всего 2 914 752, из них за последние сутки 10 101, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.