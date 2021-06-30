Банк Уралсиб улучшил условия по рефинансированию ипотеки при сумме от 7 млн рублей

Банк Уралсиб улучшил условия по программе рефинансирования ипотечных кредитов, снизив минимальную ставку до 7,7% годовых при сумме кредита от 7 млн рублей включительно.

С программой Банка Уралсиб клиент может объединить в новом кредите ипотечный кредит стороннего банка, любое количество имеющихся у него кредитов наличными и автокредитов, задолженности по кредитным картам, а также включить в него дополнительную сумму наличными.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Процентная ставка за пользованием кредитом устанавливается в зависимости от: суммы кредита, категории заемщика, наличия дополнительных целей кредитования, государственной регистрации залога, наличия/отсутствия страхования жизни и риска потери трудоспособности: от 7,70% до 18,99% годовых. Минимальная сумма кредита 600 000 руб., максимальная сумма 6000000 руб. Срок кредита – от 3 до 30 лет. Максимальная сумма кредита определяется на основании оценки кредито- и платежеспособности заемщиков и предоставленного обеспечения. Дополнительные расходы: страхование жизни и трудоспособности заемщиков (добровольное), страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы устанавливаются страховой/оценочной компанией), нотариальное заверение документов (при необходимости). Тарифы действительны на 16.06.2021 г. Не является публичной офертой. Реклама.

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