«Долгожданный малыш»: в «Роевом ручье» родился детёныш альпаки

Фото: Роев Ручей

У пары альпак с романтичными именами Ромео и Джульетта родился очаровательный ребёнок. Произошло это в прошлом месяце, 31 мая.

В парке флоры и фауны южноамериканские звери живут уже пять лет. Приехали они из Нижнего Новгорода в 2016 году. За это время альпаки очень полюбились всем посетителям.

В зоопарке даже сыграли им настоящую свадьбу, где яркому брюнету Ромео прикрепили бабочку, а блондинистую невесту нарядили в фату.

И вот, спустя пять лет, у этой пары родился долгожданный детёныш. Окрасом альпака-самка не похожа ни на маму, ни на папу – у неё белая шерсть со светло-коричневыми пятнами. По словам сотрудников, девочка ласковая с покладистым характером.

Хоть малышка живёт уже целый месяц, но имя зоологи ей так и не придумали. Поэтому в Инстаграме «Роева ручья» проводится конкурс. Сейчас каждый житель Красноярска может проголосовать за понравившееся имя из четырёх лидирующих: Джази, Кофи, Лэми или Симба. Итоги конкурса сотрудники проведут 2 июля. Сейчас больше всего лайков набрало имя «Лэми».