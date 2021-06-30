Двое медвежат забрались на кладбище в поисках еды недалеко от Назарово

Фото: Скриншот с видео

Жители Назаровского района стали все чаще встречать медведей недалеко от своих населенных пунктов. В этот раз двоих медвежат обнаружили гуляющими по кладбищу. Молодые хищники, довольно худенькие, разыскивали что-то съестное и совершенно не обращали внимание на присутствующих рядом людей.

Через некоторое время их же встретили на автодороге, недалеко от кладбища. Один не высовывался и сидел в кустах, а второй, видимо совсем осмелевший или очень голодный, разгуливал по асфальту, заглядывал в проезжающие мимо машины.

Жители района рассказывают в соцсетях, что встречают эту парочку, блуждающую по трассам, довольно часто. Матери рядом с ними замечено не было.

Напомним, что в последнее время медведей стали замечать довольно часто по всему Красноярскому краю. Некоторые блуждают недалеко от краевой столицы – следы хищников зафиксированы на «Столбах» и туристических тропах «Гремячьей гривы». Также встреча со взрослым медведем произошла и в «Ергаках». Там столкновение с хищником закончилась трагедией – 16-летний подросток погиб, а член туристической группы серьезно пострадал.