В поселках Красноярского края могут появиться мобильные магазины от МегаФона

Мобильный офис продаж. Фото предоставлено компанией

МегаФон запустил экспериментальный формат розничных магазинов – передвижные салоны. Он дает возможность предоставлять услуги клиентам в отдаленных населенных пунктах и помогает оценивать перспективы открытия традиционных салонов. Мобильный офис продаж перемещается между населенными пунктами, в которых отсутствуют салоны связи, работая в каждой локации несколько недель. Пилотный проект запущен в Краснодарском крае, в дальнейшем компания планирует запуск нескольких десятков таких магазинов в разных регионах России.

Здесь можно подключить услуги или получить личную консультацию специалиста. Фото предоставлено компанией

Как отмечают в компании, МегаФон активно развивает свою сеть в небольших населенных пунктах. Абоненты в них обеспечены качественной связью, но не везде поблизости есть салоны оператора.

- Сейчас сделать заказ в интернет-магазине МегаФона можно с доставкой в любую точку страны, а подключить услугу – удаленно через личный кабинет или контактный центр. Тем не менее, некоторые абоненты для покупки или подключения услуг предпочитают личную консультацию специалиста, и новый розничный формат дает такую возможность. Передвижные салоны также позволяют нам измерить покупательский спрос в отдаленных локациях и по результатам пилотов принять обоснованное решение о необходимости открытия традиционного салона, – отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.