Уровень воды в красноярском Енисее серьезно понизился за последние сутки

Имеется хорошая тенденция к снижению уровня воды Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске резко и сильно понизился уровень воды в реке Енисей. По данным на утро 30 июня, вода достигла отметки 356,1 сантиметра, что на 22,6 см меньше, чем 29 июня. Как сообщает администрация города, сброс на Красноярской ГЭС пока не приостанавливают, скорость - 5 470 кубометров в секунду.

В настоящее время подтоплены:

- береговая полоса правого и левого берегов, островов Пионерский, Собачий, Козий, Посадный, Отдыха, Молокова, Татышева, Осередыш, Верхний и Нижний Атамановский, Оторвыш, коса Феофаниха, Хороший;

- спортивная площадка у набережной левого берега, в районе ул. Дубровинского, 45а/1;

- нижний участок левобережной набережной в районе КГБУ культуры «Музейный центр Площадь Мира» (пр. Мира, 1);

- нижний участок набережной правого берега (Абаканская протока) от ул. Судостроительная, 177 до Коммунального моста;

- придомовая территория жилых домов №№ 45, 47, 369, 371 по ул. Лесная;

- территория в районе устья ручья Лалетина (в районе ул. Турбаза) и устья реки Базаиха;

- причалы в районах населенного пункта Коркино, моста «777», ул. Пограничников, 29а, 107, 113;

- нижний ярус берега гостиничного комплекса «Сибирский Сафари клуб» (ул. Судостроительная, 117а).

Мониторинг паводковой ситуации продолжается специалистами главного управления по ГО, ЧС и ПБ и единой дежурно-диспетчерской службы в круглосуточном режиме.