В Красноярске 1 июля будет введено новое временное ограничение для движения автомобилей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Администрация Красноярска объявила о новом временном ограничении движения автомобилей. 1 июля 2021 года будет перекрыт участок проезда от перекрестка улиц Соревнования и Андрея Дубенского до улицы Шахтеров. Автомобили не смогут проехать и припарковаться в районе памятника воинам-интернационалистам.

Запрет на движение будет довольно коротким, всего 2 часа, с 9 до 11 утра. Ограничение связано с проведения мероприятий, посвященных Дню ветеранов боевых действий.

Напомним, что с 30 июня красноярским водителям разрешат перемещаться по выделенной полосе на Высотной. Правда проехать можно будет только на участке 50 метров от улицы Крупской до улицы 2-ая Хабаровская. Полоса для пассажирского транспорта будет там прерываться. В остальных частях города, где есть «выделенки» для движения общественного транспорта схема движения остается прежней. Двигаться там можно согласно дорожно-знаковой информации.