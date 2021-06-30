В Красноярске на Павлова пешеходные переходы дополнительно оснастят светофорами

фото: администрация Красноярска

В Красноярске на улице Павлова было принято решение оснастить 5 пешеходных переходов светофорами. Как сообщает мэрия, здесь располагается много социально значимых объектов, в том числе школ, поэтому ежедневно дорогу переходит довольно большое количество детей. В рамках комплексного ремонта специалисты обратили внимание на необходимость повысить уровень безопасности.

Сейчас на 5 «зебрах» для предотвращения аварий используется только лежачие полицейские. Для обеспечения полной безопасности этого недостаточно.

Обновленные пешеходники появятся в районе остановки «Пионерская правда», здания № 54 по улице Павлова, а также на перекрестках с улицами Котовского, Маяковского и Мичурина. Дополнительно установят дублирующую подсветку светофоров с выносом над проезжей частью. Такая модель была опробована на ул. 9 Мая. Это позволит водителям заранее ориентироваться по фазе светофора и заблаговременно снижать скорость. Также все светофорные объекты будут подключены к системе автоматизированного управления дорожным движением, что положительно сказывается на пропускной способности и общем уровне безопасности движения.