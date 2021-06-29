В Красноярске в пользу девочки, пострадавшей в ДТП, взыскали 300 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Как сообщает пресс-служба УФ ССП по Красноярскому краю, 25-летний парень выехал на запрещающий сигнал светофора и сбил девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В итоге ребенок пострадал, получив травмы средней степени тяжести.

Виновник аварии выплачивать компенсацию не хотел, поэтому отцу девочки пришлось отстаивать свою позицию в суд. Деньги отсудить получилось, а вот получить – не сразу, ибо должник на предупреждения приставов не реагировал. Так, сотрудникам Службы пришлось взыскать деньги принудительно.

История закончилась хорошо для потерпевшей стороны. Положенные 300 тысяч все же были взысканы в пользу пострадавшей девочки.

- В настоящее время задолженность полностью перечислена пострадавшей семье. Кроме того, с должника взыскан исполнительский сбор за несвоевременное исполнение требований в размере около 12 тысяч рублей, - добавляют в пресс-службе УФ ССП по Красноярскому краю.