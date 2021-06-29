Погода в Красноярске на 30 июня 2021: ожидается потепление до +24 градусов и небольшой дождь Фото: Мария ЛЕНЦ

Среда порадует красноярцев теплом, однако без уже привычных осадков все равно не обойдется. Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на 30 июня 2021.

Так, по данным гидрометцентра, 30 июня 2021 года, в Красноярске ожидается резкое потепление – до +24 градусов. При этом погода останется пасмурной, а временами будет идти дождь. Вероятность осадков – 78%. Сила ветра составит около 3-7 метров в секунду.

Ночью же похолодает до +12 градусов. Дожди продолжатся, ожидается облачность с прояснениями. Ветер же немного стихнет – до 2-5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня – около 734 мм рт.ст.

Прогноз Яндекс. Новостей повторяет коллег. Днем синоптики ожидаются дожди и тепло – до +24 градусов. Сила ветра составит около 3-4 метров в секунду. Теплая и дождливая погода сохранится до вечера.

Ночью же похолодает +15, а дожди усилятся. Зато ослабнет ветер – до 2 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 мм рт.ст.