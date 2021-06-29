В Красноярском крае семь выпускников написали ЕГЭ по обществознанию на 100 баллов Фото: Мария ЛЕНЦ

Всего в Красноярском крае ЕГЭ по обществознанию написали 6 833 абитуриентов. Из общего числа на высший балл экзамен написали 7 выпускников. Еще 18 человек сдали обществознание на 99 баллов. 587 абитуриентов сдали ЕГЭ по этому предмету на высокие баллы (более 80).

«Стобальниками» оказались ребята из Красноярска, Железногорска, Зеленогорска, Канска и Курагинского района.

Выпускница Курагинской школы №1 Софья Яковлева написала ЕГЭ по обществознанию на 100 баллов. Девушка мечтает поступить на педагогический факультет и стать учителем химии. Все свои результаты она уже знает: русский язык – 92 балла, химия – 90 баллов.

- В первую очередь, хотелось бы поблагодарить учителя по обществознанию нашей школы – Полежаеву Татьяну Михайловну. На ее уроках всегда было интересно, и ее заслуга в том, что я получила высший балл, безусловно, есть. Я готовилась к предмету самостоятельно, особенно усердно – последние два года, отказывая себе в каких-то развлечениях. Поэтому результат получила именно тот, на который рассчитывала. Будущим выпускникам я могу посоветовать только одно – прилежно учитесь и занимайтесь, и тогда никакие репетиторы не понадобятся, - рассказала девушка.

Основная волна ЕГЭ-2021 завершилась 25 июня. Резервные дни запланированы на даты с 28 июня по 2 июля.

- В регионе стали известны результаты по восьми предметам – рекордное количество стобалльников в этом году по литературе – 62. В два раза больше человек выполнили экзамен по русскому языку на высший балл в сравнении с прошлым годом. В этом году таких ребят 46, - добавили в минобре Красноярского края.