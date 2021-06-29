В Красноярске на улице Рокоссовского началось благоустройство дворов

Работы во дворе на Рокоссовского, 18 Фото: Мария ЛЕНЦ

В Советском районе Красноярска во дворе дома на Рокоссовского, 18 начались работы по благоустройству. А для детской площадки у соседнего 24-го дома закупили МАФы. Ремонт проводится комплексно – оборудуют пешеходные дорожки, установят современные игровые комплексы, урны и скамейки.

– На этой территории реализуем несколько программ, проводим ремонт дворов и междворовых проездов. Где необходимо, меняем бортовой камень, к детской площадке оборудуем дорожки из брусчатки, на проездах заменим покрытие, – перечислил руководитель администрации района Дмитрий Дмитриев.

Александр Дроздов и Дмитрий Дмитриев (в центре фото) обсуждают ход благоустройства дворов Фото: Мария ЛЕНЦ

Благоустройство территорий стало возможным благодаря многолетнему сотрудничеству администрации Советского района и компании РУСАЛ. Основное внимание уделяется именно дворовым территориям, потому что ним самый высокий запрос от жителей. Три года назад были благоустроены два двора и часть сквера Космонавтов, к концу 2021 года количество обновленных территорий достигнет 15.

– Общежитие на Рокоссовского, 18 не может участвовать в программе «Жилье и городская среда», территория не относится к дому, земля муниципальная. Поэтому мы помогаем жителям тех домов, которые хотят изменить дворы, но не могут участвовать в конкурсе по ряду причин, в том числе и юридическим, – рассказывает заместитель директора алюминиевого дивизиона РУСАЛа по спецпроектам, депутат Городского Совета Александр Дроздов. – По федеральной программе в этом году будет сделано 8 дворов. Но заявок гораздо больше: на ремонт на 2021 год заявлялись более 40 дворов. За бюджетные деньги все благоустроить сложно, поэтому будем ремонтировать за счет средств РУСАЛа. Кроме того, нам важно, что жители сами придумывают проекты благоустройства своих дворов и даже участвуют в софинансировании. Сумма символическая, процентов 5%, но это дает уверенность, что людям это действительно нужно и они будут ухаживать за новым двором.