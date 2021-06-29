Угольные разрезы СУЭК стали лидерами социального партнерства в Красноярском крае

Предприятия СУЭК заняли весь пьедестал почета. Фото предоставлено компанией

В краевом смотре-конкурсе «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства» среди муниципальных образований, организаций и предприятий Красноярского края по итогам 2020 года предприятия СУЭК Андрея Мельниченко заняли весь пьедестал почета. В категории «Добыча полезных ископаемых» первое место – у Назаровского разреза, второе – у Бородинского и третье – у Березовского. Награды победителям конкурса вручили представители трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

- Прошедший год бросил нам серьезные вызовы, и в этой ситуации социально-трудовые отношения приобретают особую актуальность. Несмотря на все трудности, в 2020 году нам удалось сохранить равные, справедливые отношения внутри трудовых коллективов, преодолеть изменения экономики, связанные с пандемией новой коронавирусной инфекции. Я поздравляю всех участников нашего конкурса, которые продемонстрировали социальную эффективность в сложных обстоятельствах, - отметил министр экономики и регионального развития края Егор Васильев.

Смотр-конкурс «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства» проводится около 15 лет министерством экономики и регионального развития края, Краевой федерацией профсоюзов и Союзом товаропроизводителей и края. В число победителей краевого смотра-конкурса в номинации «Лучшее муниципальное образование Красноярского края по развитию социального партнерства» вошли две территории ответственности СУЭК – города Назарово и Шарыпово.

СУЭК обеспечивает работой более 5 тысяч жителей края, на протяжении 20 лет является надежным социальным партнером региона. Во время пандемии компания не только сохранила трудовые коллективы, обеспечив им максимальную защиту от вируса на рабочих местах, но и запустила ряд новых проектов, прежде всего, в сфере экологии и повышения качества жизни населения, развернула масштабную благотворительную деятельность. СУЭК участвовала в комплектовании больниц Красноярска и шахтерских городов медицинским оборудованием, лекарствами, в Назарово подключила ковидный госпиталь к резервному электроснабжению, помогала с расширением коечного фонда, созданием комфортных бытовых условий для врачей.