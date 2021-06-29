В Красноярском крае леса горят на площади 2,7 тысяч гектаров

Фото: Виктор Чавайн

За минувшие сутки в Эвенкийском районе Красноярского края потушили 2 лесных пожара. В ликвидации возгорания принимали участие 113 человек и 3 единицы техники. На авиапатрулирование привлекались 5 воздушных судов, сообщают в пресс-службе краевого правительства.

На утро 29 июня в Красноярском крае действовали 8 лесных пожаров. Огонь тушат в Эвенкийском районе края. Общая площадь 2,7 тысяч гектаров. Угрозы населенным пунктам нет. К пожарам доставили сотрудников Лесопожарного центра. Два пожара уже локализованы.

По данным специалистов, основной причиной пожара являются сухие грозы.

- На всей территории региона, за исключением Крайнего Севера, действует особый противопожарный режим. Жителям запрещено разводить костры, сжигать мусор и проводить пожароопасные работы. При обнаружении возгорания в лесу необходимо немедленно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или отправить сообщение с помощью мобильного приложения «Берегите лес», где есть возможность прикрепить фото и указать геолокацию, - добавили в минлесхозе.