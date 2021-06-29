В Таежном состоялась премьера спектакля, который поставили сотрудники БоАЗа

Премьерный показ пьесы «Мы родом из блокады» прошел в Таежнинском Дворце культуры.

Яркой незабываемой деталью премьерного показа стали брусочки черного хлеба весом 125 граммов, которые раздавали всем зрителям по талонам, чтобы каждый смог прочувствовать что такое суточный паек блокадного Ленинграда.

В основу спектакля легли реальные исторические события, которые по крупицам собраны из подлинных сводок советского информбюро автором сценария и руководителем заводской театральной студии «Непохожие»– Надеждой Киселевой.

Действие происходит 15 апреля 1942 года – это день, когда, наконец, закончилась самая длинная и лютая зима в истории города, и на линию вышли первые трамваи.

«Тема блокадного Ленинграда – одна из самых тяжелых – признается Надежда Киселева, руководитель театральной студии БоАЗа «Непохожие», - чтобы собрать факты для сценария я перечитала многие тома воспоминаний ленинградцев, их реальных историй. Столько ведер слез пролила…Для меня было очень большим открытием, что реальность во многом не совпадает с тем, как мы себе представляем эту историю. Все гораздо более драматично и трагично».

В спектакле задействованы сотрудники разных подразделений Богучанского алюминиевого завода. Все они – артисты заводской театральной студии. Привлечены к постановке и несколько детей. Надежда Киселева признается, что работать с такими артистами – одно удовольствие, долго объяснять режиссерскую задачу никому не приходится, все схватывают на лету.

Премьерный показ хоть и прошел без аншлага – поскольку наполняемость зала не должна превышать 75% из-за пандемии – зрители приняли спектакль очень тепло, настоящими овациями, криками «Браво!» и «Молодцы!». Равнодушным пьеса не оставила никого.

В ролях: Владимир Кем, Сергей Арбатский, Юлия Трегубова, Антон Боглаев, Сергей Лутчиков, Сергей Горшков, Кристина Караева, Кирилл Боглаев, Иван Королев, Дарья Мотявина, Василий Карасев, Полина Киселева, Егор Ткаченко, Ульяна Долгова, Дарина Тюхтева, Ирина Киселева.