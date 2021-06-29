Под Красноярском иномарка упала с моста в реку из-за мокрой дороги

Фото: ГИБДД Красноярск

Все произошло под Красноярском в СНТ «Таволга» в Дивногорске 28 июня. По предварительной информации ГИБДД, в 18 часов вечера 37-летний водитель автомобиля BMW ехал через мост реки Большая Лиственная.

В итоге автомобиль заскользил на мокрой дороге и перевернулся в реку. Проезжая часть оказалась не способна удержать автомобиль на ходу. К счастью, пострадавших в автомобильной аварии нет. Однако госавтоинспекторам предстоит разобраться в обстоятельствах ДТП.

Фото: ГИБДД Красноярск

- В результате происшествия водитель не пострадал, признаки опьянения не установлены. Водитель и двое пассажиров были пристегнуты ремнем безопасности, - сообщает пресс-служба красноярской ГИБДД.

Это не единственное ДТП с опрокидыванием произошедшее в окрестностях Красноярска. Так, утром на въезде на Коммунальный мост перевернулась иномарка. 72-летний водитель, находившийся за рулем, также не пострадал.