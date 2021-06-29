В Красноярске возобновились уроки физкультуры на свежем воздухе

Из-за пандемии в 2020 занятия были приостановлены. Фото: Мария ЛЕНЦ

Занятия, которые до пандемии в теплое время года проходили на Центральной набережной, возобновляются, и теперь будут включать в себя элементы из суставной гимнастики и йоги. Если раньше занятия были активными, теперь их ритм будет куда более спокойным. Причем для занятий не нужен коврик или специальное оборудование: все элементы можно будет выполнять стоя. Напомним, проект стартовал в 2019 году, в 7:00 все желающие могли посетить спортивное полезное мероприятие. Из-за пандемии в 2020 занятия были приостановлены. Теперь же они вновь возвращаются. Разумеется, с соблюдением противовирусных мер, то есть с социальной дистанцией и т.д.

Занятия посещает руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский:

- Почти каждое утро я начинаю с зарядки и могу сказать, что она дает силы на весь день. Свежий воздух, несложные упражнения — такой формат подходит всем, мы не ставим ограничений по возрасту и уровню подготовки. Спустя месяц с начала занятий решили попробовать что-то новое, и теперь наши зарядки будут интересны любителям йоги и суставной гимнастики.