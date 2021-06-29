12-летний школьник выступил против модного увлечения сверстников в TikTok

Ярослав Соболевский. Фото: instagram.com/volk_legacy

Всем известный челлендж в TikTok по скручиванию колпачков с машин получает все больший охват. Но то, чем гордятся одни, осуждают другие. Ярославу Соболевскому из Красноярска – 12 (он учится в школе №6), и он выложил в соцсети совсем другое обращение:

- Всем здравствуйте, меня зовут Ярослав, я из Красноярска, мне 12 лет. Я хочу обратиться к сверстникам с просьбой. Вы знаете, что в Красноярске дети скручивают колпачки у машин из-за челленджа в TikTok. Этот опасный тренд распространился по всей России и я против этого. Мои сверстники ради наживы и «улова» занимаются «скрутом» и забирают колпачки с авто, продают их или обменивают. Ребята, ваши «скруты» это нарушение, за которое будут отвечать Ваши мамы и папы, когда вас поймают. Подумайте о них! Также я прошу всех родителей, кто не знает про эту «опасную игру» объяснить детям, что это неправильно и вредит окружающим. Перешлите это видео друзьям и знакомым в Красноярске. Давайте жить дружно!».

А вот что рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск мама Ярослава, Светлана Соболевская:

- Это не наш родительский почин, сын сам пришел к выводу о вредоносности тренда, поскольку увидел сверстников, которые занимаются этим. Ребенок подошел с просьбой о помощи, решил с нами посоветоваться, и мы решили записать видео и выложить его в соцсети. Решил он выступить публично не ради хайпа, ему на самом деле не нравятся поступки подобного рода. Мальчик разговаривал с некоторыми своими знакомыми: одни поддерживают его, а другие относятся нейтрально. Но выступающих против подобного сюжета, я вам хочу сказать, нет.