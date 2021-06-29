В Красноярске задержали двух иностранных закладчиков с партией героина на 2 миллиона рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Полицейские выяснили, что двое молодых людей из Таджикистана сняли квартиры в Красноярске, где соорудили хранилище наркотиков. Парни получали героин, который затем фасовали, чтобы продать через закладки. Двух мужчин 27 лет и 21 года задержали оперативники при поддержке отряда «Гром», сообщают в МВД по краю.

В их машине полицейские нашли 190 свертков вещества. В кладовке одного из домов, где жил фигурант, было обнаружено еще 470 свертков. Из тайников, размещенных по всему городу, полицейские вытащили еще 80 свертков. В общей сложности полицейские изъяли 720 граммов героина на общую сумму около 2 миллионов рублей.

- В отношении злоумышленников следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. В настоящее время оба подозреваемых заключены под стражу, - добавили в МВД по Красноярскому краю.