Бывшего начальника красноярской колонии отправили под суд за взятку Фото: Мария ЛЕНЦ

На бывшего начальника ФКУ Исправительная колония №31 направили уголовное дело в суд. Он обвиняется в получении взятки.

- В начале 2020 года между ФКУ ИК-31 ГУФСИН России по Красноярскому и одной из коммерческих организаций заключен договор об оказании услуг по подбору и предоставлению рабочей силы из числа осужденных для выполнения работ на строительных объектах», - сообщают в пресс-службе Следственного комитета РФ.

У этой компании образовалась задолженность более одного миллиона рублей. Следователи заявляют, что в период с августа 2020 года по февраль 2021 начальник получил от директора организации через знакомого посредника взятку 160 тысяч рублей. Взамен на это глава колонии не должен был расторгать договор. Кроме того, он сам должен был выдавать для предприятия рабочих-осуждённых.

Взяточничество было раскрыто отделом ГУФСИН и сотрудниками УФСБ. На имущество начальника колонии в 1,5 млн рублей был наложен арест. Дело направлено в суд.