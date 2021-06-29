ВТБ предложит льготные ставки по ипотеке с господдержкой

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ВТБ вместе с партнерами-застройщиками предложит клиентам льготные ставки по ипотеке с господдержкой, которые будут ниже установленной в постановлении Правительства. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Госпрограмма на новостройки была временной мерой, направленной на поддержку населения и строительной отрасли в непростое для экономики время. «С изначальными условиями программа стала настоящим спасательным кругом для сектора жилищного строительства и ипотеки. Она оказала значимое влияние на рынок. По нашим данным, в сегменте покупки новостроек ее вес составил свыше 80-90%, а в общем объеме выдачи ипотеки в стране – порядка 30%», – отметил Анатолий Печатников.

В текущих условиях разумно переходить на следующий этап и снижать степень участия государства в субсидировании ставок. «Ипотека стала ключевым инструментом в решении жилищного вопроса и, как следствие, драйвером роста сектора жилищного строительства. В 2020 году доля ипотечных сделок на первичном рынке составила 66%, на вторичном – 43%. По сути, это основа для достижения национальных целей по улучшению жилищных условий населения и роста ввода жилья до 1 млрд кв. метров к 2030 году. Поэтому, учитывая значение льготных условий и изменение параметров программы после 1 июля, ВТБ предложит клиентам и партнерам-застройщикам собственные льготные ставки в рамках господдержки. О запуске сообщим дополнительно, планируем его на конец июля», – добавляет Анатолий Печатников.