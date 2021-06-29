В Красноярске уровень воды в Енисее продолжает снижаться
Фото: Мария ЛЕНЦ
На 7 часов утра 29 июня 2021 года уровень воды в Енисее в Красноярске составляет 378,7 сантиметров. За последние сутки вода опустилась на 1,8 сантиметров. Сброс воды на Красноярской ГЭС составил 5 910 кубометров в секунду.
Специалисты ГО, ЧС и ПБ, а также ЕДДС продолжают мониторинг паводковой ситуации.
Зоны подтоплений также сокращаются. На данный момент в Красноярске подтопленными остаются 8 участков. Ознакомиться со списком можно здесь.
- Администрацией города организовано оперативное реагирование дежурных служб в условиях возможного подтопления территорий и выделение техники для своевременной откачки воды с проблемных участков. Ведется информирование руководителей организаций, находящихся в береговой полосе, компаний, управляющих жилым фондом, собственников жилых домов об угрозе подтопления, - сообщает пресс-служба администрации Красноярска.