В Красноярске уровень воды в Енисее продолжает снижаться Фото: Мария ЛЕНЦ

На 7 часов утра 29 июня 2021 года уровень воды в Енисее в Красноярске составляет 378,7 сантиметров. За последние сутки вода опустилась на 1,8 сантиметров. Сброс воды на Красноярской ГЭС составил 5 910 кубометров в секунду.

Специалисты ГО, ЧС и ПБ, а также ЕДДС продолжают мониторинг паводковой ситуации.

Зоны подтоплений также сокращаются. На данный момент в Красноярске подтопленными остаются 8 участков. Ознакомиться со списком можно здесь.

- Администрацией города организовано оперативное реагирование дежурных служб в условиях возможного подтопления территорий и выделение техники для своевременной откачки воды с проблемных участков. Ведется информирование руководителей организаций, находящихся в береговой полосе, компаний, управляющих жилым фондом, собственников жилых домов об угрозе подтопления, - сообщает пресс-служба администрации Красноярска.