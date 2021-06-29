Полиция начала проверку, после признания директора турагентства в «обмане» ПЦР-тестов Фото: Мария ЛЕНЦ

Директор одного из турагентств Красноярска Екатерина Семенова в своем инстаграме поделилась «секретом», как обмануть ПЦР-тест на коронавирус. Более того, девушка подтвердила, что несколько ее клиентов таким образом уехали за границу.

Позднее предпринимательница призналась, что пошутила. Однако, свести все в неудачную шутку не получилось. Против женщины ополчилась общественность, владелец франшизы от лица, которой та работала в Красноярске, а полиция начала проверку.

- Сотрудниками МУ МВД России «Красноярское» инициировано проведение проверки видеозаписи, размещенной в одной из социальных сетей. На данном видео директор одного из филиалов туристического агентства сообщает, что оказывала клиентам с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирус содействие в получении отрицательного результата того же теста, необходимого для выезда за рубеж. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, - сообщает МВД по Красноярскому краю и Хакасии.

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