В Хакасии следователи раскрыли убийство 25-летней давности Фото: Мария ЛЕНЦ

История началась в 1995 году. В Хакасии бизнесмен с помощью друга взял кредит на 25 млн неденоминированных рублей. Однако использовать деньги не смог, так как знакомый обманул его на часть суммы. Естественно, между друзьями произошел разлад.

В октябре 1995 года обвиняемый обманом уговорил друга поехать в Красноярск на машине потерпевшего. По дороге мужчины поссорились, и мужчина решил убить приятеля. У села Троицкое водитель остановился для заправки. На улице обвиняемый выстрелил в своего друга дважды, убив его. Тело о сжег, после чего сбежал.

Фото: СК по Красноярскому краю и Хакасии

- В результате совместной работы следователей Усть-Абаканского межрайонного следственного отдела и криминалистов ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, а также оперативных сотрудников управления уголовного розыска МВД по Республике Хакасия установлено местонахождение разыскиваемого и он задержан в городе Красноярске. Мужчина допрошен об обстоятельствах совершенного преступления, он частично признал вину в содеянном. В настоящее время он содержится под стражей. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем в ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СК по Красноярскому краю и Хакасии.